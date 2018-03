Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallschwerpunkt ...

(Weilstetten) Unfallschwerpunkt "Lochenstrecke" wird verstärkt polizeilich überwacht - Geschwindigkeitskontrollen zusammen mit Landratsamt

Weilstetten - Mit Beginn der Motorradsaison wird in den nächsten Wochen, besonders an den Wochenenden, die so genannte "Lockenstrecke" auf der Landstraße 440, zwischen Weilstetten und Nusplingen, verstärkt polizeilich überwacht. Ein Schwerpunkt ist die Geschwindigkeitsüberwachung, da die Strecke gerade bei Motorradfahrern sehr beliebt ist. Landratsamt und Verkehrspolizei werden gemeinsam kontrollieren. Dabei werden auch Video-Fahrzeuge (Motorrad und Pkw)eingesetzt, so der Leiter der Verkehrsüberwachung am Standort Balingen.

