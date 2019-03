Polizeipräsidium Tuttlingen / Unklare ...

(Haigerloch) Unklare Verkehrslage: Unbedachtes Überholen verursacht 7000 Euro Sachschaden

Haigerloch - An der Einmündung der Friedhofstraße in die Stettener Straße sind am Mittwochnachmittag in Folge eines unüberlegten Überholvorgangs zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 14.40 Uhr fuhr die spätere Unfallverursacherin auf der Stettener Straße ortsauswärts. Kurz vor der von links einmündenden Friedhofstraße warteten zwei Autos. Der Fahrer des vorderen PKWs wollte nach links abbiegen. Die 72-jährige Fiatfahrerin beurteilte die Verkehrslage vor ihren Augen falsch und begann einen Überholvorgang. Als sie ausgeschert war und beschleunigte, bog der vorne stehende Hyundai nach links ab. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden. Die beiden Personenkraftwagen stießen zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Der Hyundai war so stark demoliert, dass zum Abtransport ein Abschleppdienst gerufen werden musste. Verletzt wurde niemand.

