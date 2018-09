Polizeipräsidium Tuttlingen / Unklares ...

(Schwenningen) Unklares Unfallgeschehen - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen - Zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern kam es am Mittwochmorgen, gegen 07.10 Uhr, in der Sturmbühlstraße. Zum Unfallgeschehen gibt es unterschiedliche Angaben der beiden Beteiligten. Offenbar fuhr der Fahrer eines Toyota Yaris nach rechts auf einen Parkplatz. Als ein nachfolgender Polo-Fahrer den Toyota passierte, soll dessen Fahrer plötzlich wieder nach links auf die Fahrbahn gezogen haben. Bei dem daraus resultierenden Streifvorgang wurden beide Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Toyota-Fahrer erklärte nach dem Unfall, dass er nicht rechts auf den Parkplatz abgebogen sei, sondern vielmehr nach links ausscherte um einem Tier auszuweichen. Zur eindeutigen Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei in Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, um Zeugenhinweise.

