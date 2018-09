Polizeipräsidium Tuttlingen / Unterkirnach / Landesstraße 173: ...

Unterkirnach / Landesstraße 173: Tödlicher Motorradunfall - 56-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Unterkirnach / Landesstraße 1733 - Kurz vor 17 Uhr kam es heute auf der Landesstraße 173 zu einem schweren Motoradunfall. Der 56-jährige Fahrer einer Ducati geriet auf der Fahrt von Unterkirnach in Richtung Vöhringen in einer langgezogenen Linkskurve aus unbekannter Ursache zu Fall. Im weiteren Verlauf rutschte der 56-Jährige mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn gegen einen auf einem Feldweg stehenden Traktor. Durch den Aufprall zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Beamten der Unfallaufnahme der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil übernahmen die weitere Bearbeitung des Unfalls. Die Landstraße musste zur Landung des Rettungshubschraubers und der Unfallermittlungen voll gesperrt werden. Die Sperrung wird bis gegen 19.30 Uhr andauern.

