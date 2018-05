Polizeipräsidium Tuttlingen / Vergessenes Essen ...

(Tuttlingen) Vergessenes Essen auf dem Herd - Feuerwehreinsatz am frühen Samstagmorgen im Kolpingweg

Tuttlingen - Zu einem Einsatz der Tuttlinger Feuerwehr ist es am frühen Samstagmorgen im Kolpingweg gekommen. Ein 51-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses ließ eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd seiner Wohnung stehen und war eingeschlafen. Entstehender Rauch löste gegen 02.50 Uhr installierte Brandmelder aus und alarmierte so die Wohnungsnachbarn. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Tuttlinger Feuerwehr, die unter der Leitung von Markus Wetzel mit vier Fahrzeugen und 21 Mann zusammen mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen und der DRK-Schnelleinsatzgruppe zu dem gemeldeten Brand ausgerückt war, konnten Beamte der Tuttlinger Polizei den 51-Jährigen aus der stark verrauchten Wohnung holen. Der wurde nach einer Erstbehandlung mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung in die Tuttlinger Klinik gebracht. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Nach dem Durchlüften der Wohnung und des Treppenhauses des Mehrfamilienhauses konnten die Feuerwehr und die übrigen Rettungskräfte wieder abrücken.

