Polizeipräsidium Tuttlingen / Verkehrszeichen ...

(Baiersbronn) Verkehrszeichen missachtet - Unfall in der Freudenstädter Straße

Baiersbronn - Da ein Autofahrer die Freudenstädter Straße verbotswidrig in Richtung Fohrenbachstraße befahren hat, ist es am Sonntagmittag an der Einmündung der Straßen zum Unfall mit einem entgegenkommenden Wagen gekommen. Der 73-jährige Verursacher hatte das wegen der dortigen Baustelle aufgestellte Schild nicht beachtet. An seinem Porsche und dem VW der entgegenkommenden 56-Jährigen entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro.

