Polizeipräsidium Tuttlingen / Vermisster ...

(Niedereschach-Kappel) Vermisster Senior aufgefunden

Niedereschach-Kappel - Angehörige meldeten am heutigen Freitag, gegen 9.25 Uhr, bei der Polizei einen 86-jährigen Mann als vermisst. Der 86-Jährige wurde von der Familie letztmals am gestrigen Donnerstag, gegen 18 Uhr, gesehen. Mit einem Großaufgebot unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und Mantrailer-Hunden suchte die Polizei großräumig die Umgebung um den Wohnort des Vermissten ab. Gegen 10.54 Uhr endeckte die Hubschrauberbesatzung den Vermissten an einem Waldrand "Am Ammelbach". Der 86-Jahre alte Mann hatte die Nacht im Freien gelegen und musste stark unterkühlt von Rettungskräften versorgt werden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/