Polizeipräsidium Tuttlingen / Verpuffung im Kachelofen

(Hüfingen) Verpuffung im Kachelofen

Hüfingen - Beim Verlassen des Hauses, hat eine Bewohnerin am Samstagmorgen in der Schaffhauser Straße einen lauten Knall aus ihrem Wohnzimmer wahrgenommen. Bei der Nachschau trat der Frau beißender Rauch entgegen. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Hüfingen rückte mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten an und durchlüftete das Haus. Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 10 Uhr im Kachelofen zu einer Verpuffung. Hierbei sprengte es die Fliesen vom Ofen ab und katapultierte den Innenaufbau des Ofens heraus. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. Personen wurden nicht verletzt.

