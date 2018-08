Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchte ...

(Schwenningen) Versuchte Brandstiftung im leerstehenden Schlachthof - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen - Bislang unbekannte Täter zündeten in einem Gebäude des Schlachthofes zwei kleiner Baumstämme an, so dass diese zu glimmen begannen. Zeugen bemerkten den Rauch und informierten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr brachte das Holz ins Freie und löschte die Stämme. Sachschaden entstand nicht. Da das brennende Holz in der Nähe einer Holzwand lag, bestand eine erhebliche Brandgefahr für das Gebäude. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

