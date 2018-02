Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchter ...

(Schiltach) Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Schiltach - In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus in der Hans-Grohe-Straße einzudringen. Die Täter hebelten mehrfach an einem Fenster. Die einbruchhemmende Fensterverriegelung hielt den Aufbruchsversuchen allerdings stand. Unverrichteter Dingen suchten die Einbrecher das Weite. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

