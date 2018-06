Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchter ...

(VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Haarsalon

VS-Schwenningen - In der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Freitag, 20 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in einen Haarsalon in der Leibnizstraße einzudringen. Die Einbrecher hebelten mehrfach mit einem Werkzeug an der Eingangstür. Die massive Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/