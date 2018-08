Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchter ...

(Albstadt, Tailfingen) Versuchter Zigarettendiebstahl - Zeugen gesucht

Albstadt - Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, wurden in einem Lebensmittelmarkt in der Goethestraße zwei Männer dabei beobachtet wie sie aus einem Gitterregal zahlreiche Zigarettenschachteln nahmen und diese in eine von ihnen mitgeführte Tasche für Tiefkühlware steckten. Als die beiden erkannten, dass man sie entdeckt hatte, verließen die beiden den Markt ohne Kühltasche. Die Tasche wurde wenig später zwischen den Regalen aufgefunden. Darin befanden sich Zigaretten im Wert von circa 500 bis 600 Euro. Die beiden Männer konnten unerkannt entkommen. Der erste Täter wird als Mitte 40, korpulent, circa 170 cm groß, dunkler Teint, graues kurzes lichtes Haar, bekleidet mit einer grauen Arbeitshose und einem grauen T-Shirt ( möglicherweise auf einem Bau beschäftigt). Der zweite Täter ist circa 30 Jahre alt, 190 cm groß, schlank, schwarze schulterlange Haare, heller Teint, trug kurze rote Shorts und blau-weiß gestreiftes T-Shirt sowie Flip-Flops. Der Mann stand stets etwas schief, als wäre ein Bein etwas kürzer. Zeugen hatten den Eindruck, dass beide aus dem osteuropäischen Raum kommen dürften. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

