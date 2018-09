Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchter ...

(Blumberg, Zollhaus) Versuchter Diebstahl von Plastik-Europaletten - Zeugen gesucht

Blumberg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter zahlreiche Plastik-Europaletten vom Gelände eines Fleisch- und Wurstbetriebes in der Waldshuter Straße zu entwenden. Dabei wurden sie offenbar gestört, da sie zwar mehrere Paletten außerhalb des Firmengeländes stapelten, dann aber flüchteten ohne welche mitzunehmen. Hinweise bitte an den Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702/41066.

