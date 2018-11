Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchter ...

(VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Autocenter

VS-Schwenningen - Am frühen Freitagmorgen, kurz vor 05:30 Uhr, hat ein aufmerksamer Bürger in der Villinger Straße beobachtet, wie eine männliche Person die Außenscheibe einer Garage vermutlich mit einem Stein einschlagen hat. Nach der beschleunigten Anfahrt der Polizei, konnte die eintreffenden Beamten den deutlich alkoholisierte 20-jährigen Täter vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier bringen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

gez. Lorraine Cattarius

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/