Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchter ...

(Eutingen im Gäu) Versuchter Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Eutingen im Gäu - In einem 9-Familienhaus hat am Sonntagabend, zwischen 16.00 und 22:30 Uhr, eine unbekannte Person versucht, in die Dachgeschosswohnung einzubrechen. Zunächst machte sich der Täter mit einem nicht näher bekannten Werkzeug an der Wohnungstür zu schaffen. Nachdem er die Tür nicht aufbekam, versuchte der Einbrecher sie mit roher Gewalt einzudrücken. Schließlich musste sich der Einbrecher geschlagen geben und ohne Beute davonziehen. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

