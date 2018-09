Polizeipräsidium Tuttlingen / Versuchter Einbruch in ...

(Blumberg) Versuchter Einbruch in ein Gaststätten-Pub in der Handwerkerstraße - Täter wird ertappt und flüchtet

Blumberg - Durch massive Schläge gegen ein Glasbaufenster mit einem aufgefundenen Metallschirmständer hat ein unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen versucht, vom Hinterhof her in ein Gaststätten-Pub in der Handwerkerstraße einzubrechen. Das über dem Pub wohnende Besitzerehepaar wurde gegen 05 Uhr von dem Krach und den heftigen Schlägen geweckt. Dies bekam wohl auch der Einbrecher mit, ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Bei der sofortigen Nachschau konnte der Gaststättenbetreiber gerade noch eine männliche und maskierte Person, etwa 165 Zentimeter "klein" und schlank, davonlaufen sehen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch oder dem beschriebenen Täter werden an den Polizeiposten Blumberg (07702 41066) erbeten.

