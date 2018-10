Polizeipräsidium Tuttlingen / Viano kommt in ...

(Trossingen) Viano kommt in Gegenverkehr und prallt danach gegen Baum- Fahrer wird schwer, Beifahrer leichtverletzt

Trossingen - Am Samstagabend ist auf der Landstraße 433 gegen 21 Uhr ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer auf die Gegenfahrspur gekommen. Der Mann war auf der Landstraße gemeinsam mit einem 35-jährigen Beifahrer von Aldingen in Richtung Trossingen unterwegs. Wohl aufgrund von überhöhter Geschweindigkeit driftete der Viano in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zunächst zu einem Streifvorgang mit einem in Richtung Aldingen fahrenden Smart. Danach fuhr der Mercedes weiter nach links über die Fahrbahn, durchbrach die Schutzplanken und stieß nach etwa 30 Metern gegen einen Baum. Hierbei wurde der 28-Jährige Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Der verletzte- und unter Schock stehende Beifahrer machte sich zunächst zu Fuß auf dem Weg in Richtung Aldingen um Hilfe zu holen, obwohl bereits Ersthelfer an der Unfallörtlichkeit waren. Beamte der Polizeihundeführerstaffel, Streifenpolizei sowie der hinzugerufene Polizeihubschrauber suchten nach dem 35-jährigen Mann und konnten ihn kurze Zeit später in Aldingen antreffen. Der Viano-Fahrer wurde von Wehrmännern der Feuerwehr Trossingen mit einem Spreizer aus dem Minivan befreit. Der schwer verletzte Fahrer, sowie der leicht verletzte Beifahrer kamen mit jeweils einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die 49-jährige Smart-Fahrerin hatte Glück, sie blieb unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 27.000 Euro entstanden.

