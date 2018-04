Polizeipräsidium Tuttlingen / Viel Rauch um nichts - ...

(Rottweil) Viel Rauch um nichts - Feuerwehreinsatz in der Eisenbahnstraße

Rottweil - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße gekommen. In dem Haus wurde eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt. Die nach der Verständigung durch Bewohner mit acht Fahrzeugen und 30 Mann zusammen mit drei DRK Rettungsfahrzeugen eintreffende Feuerwehr vermutete zunächst einen Brand im dritten Obergeschoss des Hauses. Nach einer vorübergehenden Evakuierung der Bewohner wurde das Haus gründlich nach der vermeintlichen Brandausbruchstelle abgesucht. Eine solche konnte trotz des vorhandenen Rauches jedoch nicht festgestellt werden. Wie die weitere Überprüfung ergab, lag kein Brand vor. Schließlich blieb als Ursache für den festgestellten Qualm nur ein "Lagerfeuer" in einem benachbarten und etwa 50 Meter entfernten Kleingarten. Vermutlich zog von dort der Rauch aufgrund der vorherrschenden "Inversions-Wetterlage" nicht ab, sondern in Schwaden über geöffnete Fenster in das Mehrfamilienhaus. Es kam weder zu Personen, noch zu Sachschaden. Die Feuerwehr- und Rettungskräfte konnten wieder abrücken.

