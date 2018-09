Polizeipräsidium Tuttlingen / Vier Verletzte nach ...

(Dornstetten) Vier Verletzte nach Vorfahrtsunfall auf der B28a

Dornstetten - An der Einmündung der L398 in die B28a hat es am Dienstagnachmittag heftig gekracht. Zwei PKWs stießen zusammen. Die Unfallverursacherin wurde schwer, die drei anderen Unfallbeteiligten leicht verletzt.

Eine 20-jährige Frau fuhr gegen 16 Uhr auf der Landstraße von Waldachtal kommend in südliche Richtung. An der Einmündung der Landstraße in die B28a missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Horb kommenden VWs und stieß heftig mit ihm zusammen. Dabei wurde die Unfallverursacherin schwer, alle Insassen im VW Golf leicht verletzt. Nach der notärztlichen Betreuung kamen alle Vier ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen sorgte für die deren Bergung.

