Polizeipräsidium Tuttlingen / Von der Bremse ...

(Donaueschingen) Von der Bremse abgerutscht - über 12.000 Euro Schaden

Donaueschingen - Über 12.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Sprinter und an einem Sattelzug-Lastwagen sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße passiert ist. Ein Paketzusteller wollte mit dem Sprinter rückwärts vom Hof einer Fliesenfachfirma auf die Rudolf-Diesel-Straße fahren und wegen eines nahenden Sattelzug-Lastwagens anhalten. Beim Abbremsen rutschte der 20-jährige Sprinterfahrer jedoch vom Bremspedal ab und drückte versehentlich aufs Gaspedal. In der Folge rollte der Sprinter auf die Straße und prallte dort mit dem vorbeifahrenden Sattelzug zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

