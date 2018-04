Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt ...

(Albstadt-Ebingen) Vorfahrt genommen - 13.000 Euro Schaden

Albstadt-Ebingen - Am Dienstagmorgen hat eine Seatfahrerin beim Überqueren der Friedrichstraße einem Audi die Vorfahrt genommen.

Gegen 9.45 Uhr fuhr die 20-Jährige an die Einmündung der Schützenstraße in die Friedrichstraße heran. Sie wollte die Friedrichstraße in Richtung Bühlstraße überqueren. Die junge Frau hielt an der Stopstelle zunächst an. Als sie wieder anfuhr, kam von links auf der Klarastraße ein Audi. Die Seatfahrerin hatte den Audi nicht gesehen und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Den Schaden am Verursacherfahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/