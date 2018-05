Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt ...

(VS-Schwenningen) Vorfahrt missachtet -14.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen - An der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße in die Erzbergerstraße hat es am Mittwochmorgen schon laut gekracht. Ein VW Polo und ein Hyundai sind zusammengestoßen.

Der 46 Jahre alte Fahrer des VW-Kleinwagens fuhr gegen 7.20 Uhr auf der Erzbergerstraße stadtauswärts. An der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße, die in dem Bereich "abknickende Vorfahrt" ist, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundais und stieß mit ihm zusammen. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro, an dem Hyundai in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/