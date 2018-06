Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt ...

(Oberndorf am Neckar) Vorfahrt missachtet

Oberndorf am Neckar - Am Donnerstagnachmittag hat eine 34-jährige Autofahrerin an der Kreuzung der Alt-Dorfstraße mit der Untere Straße einem Mercedes die Vorfahrt genommen.

Die 34-Jährige fuhr auf der Alt-Dorfstraße und hielt an der Kreuzung zunächst an. Beim Wiederanfahren übersah sie einen auf der Untere Dorfstraße in Richtung Harthausen fahrenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf zirka 7000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand.

