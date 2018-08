Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt ...

(Horb am Neckar) Vorfahrt missachtet- drei Leichtverletzte und 28.000 Euro Sachschaden

Horb am Neckar - Am Montag hat gegen 19.35 Uhr ein 58-jähriger mit seinem 2er BMW an der Kreuzung des Gemeindeverbindungswegs (auf Höhe der Mülldeponie) mit der Bundesstraße 28 die Vorfahrt eines 29-jährigen 3er BMW-Fahrers missachtet. Der 58-Jährige kam aus Richtung Rexingen und wollte die Kreuzung überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Horb nach Schopfloch fahrenden 3-er BMWs. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos zunächst nach rechts abgewiesen, stießen noch einmal mit dem Heck zusammen, bevor sie zum Stehen kamen. Durch den Aufprall wurden beide Auto-Fahrer leicht verletzt. Die 19-jährige Beifahrerin des 29-Jährigen erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Alle drei Personen kamen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Freudenstadt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro.

