Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt ...

(Oberndorf am Neckar) Vorfahrt genommen und geflüchtet- Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar - Ohne sich um einen zuvor verursachten Unfall zu kümmern fuhr am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr ein Autofahrer an der Einmündung der Hohenbergstraße in die Lindenstraße davon. Der unbekannte Fahrer eines hellen Kombi bog von der Hohenbergstraße in die Lindenstraße ein und nahm dabei einer 57 Jahre alten, aus Richtung Oberndorf herannahenden, Autofahrerin die Vorfahrt. Obwohl beide Autos in der Folge zusammenstießen, setzte der Verursacher seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 57-Jährigen entstand durch den Unfall an ihrem Auto ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Oberndorf hat nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet unter 07423 81010 um Hinweise.

