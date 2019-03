Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt genommen

(A.-Lautlingen) Vorfahrt genommen

A.-Lautlingen - Am Dienstagmittag hat ein Autofahrer einem Skoda an der Einmündung Unter Hirnau in die Ebingertalstraße die Vorfahrt genommen.

Gegen 12.40 Uhr bog der 62-Jährige mit seinem Audi nach links in die Ebingertalstraße ab. Dabei übersah er einen auf der vorfahrtsberechtigten B463 querenden Skoda. Die beiden Personenkraftwagen stießen zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich der Unfallverursacher und die 52-jährige Skodafahrerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Die ziemlich demolierten Autos mussten abgeschlept werden.

