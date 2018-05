Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt genommen: Zwei ...

(Bitz) Vorfahrt genommen: Zwei Personen verletzt - 37.000 Euro Schaden

Bitz - An der Einmündung der Ebinger Straße in die L448 hat es am Montagmorgen heftig gekracht. Dabei ist eine Person schwer verletzt worden.

Gegen 7.10 Uhr bog der 37-jährige Fahrer eines VW Tourans von der Ebinger Straße nach links in Richtung Freudenweiler ab. Dabei übersah er einen von links kommenden Skoda Yeti. Die 67-jährige Skodafahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Kollision war so heftig, dass es beide Fahrzeuge nach links von der Straße schob. Dabei prallte der VW noch gegen ein Verkehrszeichen. Die Frau am Steuer des Skodas wurde schwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus Balingen. An dem Skoda entstand zirka 20.000, am VW etwa 15.000 Euro Schaden. Zudem schlägt noch das angefahrene Verkehrszeichen mit geschätzten 2000 Euro zu Buche. Zwei Abschleppunternehmen sorgten für die Bergung der zwei PKWs.

