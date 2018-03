Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt missachtet ...

(Trossingen) Vorfahrt missachtet - Unfall mit 8000 Euro Schaden

Trossingen - Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag an der Einmündung des Tannenwegs auf die Straße "Am Stadtgarten" in Trossingen die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht. Kurz nach 15.30 Uhr übersah eine 43-jährige VW-Fahrerin beim Abbiegen vom Tannenweg in die Straße "Am Stadtgarten" einen von links kommenden Land Rover und fuhr auf diesen auf. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von mindestens 8000 Euro. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

