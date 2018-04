Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt missachtet: ...

(Rosenfeld) Vorfahrt missachtet: BMW und MINI treffen sich

Rosenfeld - An der Einmündung der L390 in die L415 sind am Donnerstagnachmittag nahe der Neueburg ein BMW und ein MINI zusammengestoßen.

Gegen 16.35 Uhr bog ein 24-jähriger Mann mit seinem BMW von der L 390 nach links in Richtung Geislingen ab. Von dort kam zeitgleich ein MINI, dem der 24-Jährige die Vorfahrt nahm. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/