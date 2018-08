Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt missachtet: ...

(Dornhan) Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Dornhan - Am Mittwoch ist gegen 11.10 Uhr eine 54-jährige Ford-Fahrerin an der Kreuzung der Krankenhausstraße mit der Beethovenstraße in einen Mitsubishi gefahren. Die Ford-Fahrerin übersah an der Kreuzung eine von rechts, mit ihrem Mitsubishi herannahende 51-Jährige Frau. Bei dem Zusammenprall der beiden Autos in der Kreuzungsmitte verletzten sich beide Frauen leicht. Sie wurden zur medizinischen Versorgung mit zwei Rettungswagen in das Klinikum nach Oberndorf gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

