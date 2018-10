Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt missachtet - ...

(Schömberg) Vorfahrt missachtet - Dreirad mit Motor prallt gegen PKW

Schömberg - Am Dienstagmorgen ist ein motorisiertes Dreirad an der Einmündung der Schweizer Straße in die Balinger Straße mit einem Audi zusammengestoßen.

Kurz nach 8 Uhr bog ein 51-jähriger Mann mit seinem CityCom Eelektromobil von der Schweizer Straße nach links in die Balinger Straße ab. Aus Richtung Ortsmitte kam ein Audi, dem der 51-Jährige die Vorfahrt nahm. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6500 Euro. Das Dreirad war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/