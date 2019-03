Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt missachtet ...

(Rottweil) Vorfahrt missachtet und 8000 Euro Sachschaden verursacht

Rottweil - Am Dienstag hat um kurz nach 9 Uhr eine 38-jährige Renault-Fahrerin an der Einmündung der Körnerstraße zur Lorenz-Bock-Straße die Vorfahrt eines von links kommenden Kia missachtet. Die Renault-Fahrerin befuhr die Körnerstraße aus Richtung der Marxstraße her kommend. An der Einmündung zur Lorenz-Bock-Straße übersah sie eine von links kommende, 31-jährige Kia-Fahrerin. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

