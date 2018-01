Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt missachtet - ein ...

(Horb) Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzter und 6000 Euro Schaden

Horb - Nach einer Vorfahrtsverletzung in Talheim sind am Donnerstagmorgen an der Einmündung des Bachwegs in die Laurentiusstraße zwei PKWs zusammengestoßen.

Der 47-jährige Fahrer eines VW Passats bog kurz nach 8 Uhr vom Bachweg nach links in die Laurentiusstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden VW Golfs und stieß mit ihm zusammen. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht. An den beiden Volkswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro.

