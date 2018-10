Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt nicht ...

(Winterlingen) Vorfahrt nicht beachtet

Winterlingen - Am Dienstagnachmittag sind an der Einmündung der Kirchstraße in die Bitzer Straße ein Lastwagen und ein PKW zusammengestoßen.

Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 82-jährige Seniorin mit ihrem Mercedes aus der Kirchstraße auf die Bitzer Straße. Dabei übersah sie einen von links kommenden Lastwagen. Der Lastwagenfahrer bremste noch ab und wich nach links aus, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden, den die Polizei auf rund 8000 Euro schätzt.

