Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt nicht ...

(Freudenstadt) Vorfahrt nicht beachtet

Freudenstadt - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 13 Uhr, ist an der Einmündung der L 405 / B 294 ein Sachschaden von rund 9.000 Euro entstanden. Eine 76-jährige Lenkerin eines Fiat bog an der Einmündung Freudenstadt-Nord von der L 405 auf die B 294 ein. Hierbei übersah die Seniorin einen VW Fox einer 32-jährigen Frau, die aus Richtung Besenfeld kam. Beide Autofahrinnen blieben unverletzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/