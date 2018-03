Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt nicht beachtet

(Spaichingen) Vorfahrt nicht beachtet

Spaichingen - Ein 21-jähriger Golf-Fahrer hat am Sonntag, gegen 2015 Uhr, an der Kreuzung Hindenburgstraße / Dreifaltigkeitsbergstraße einen Unfall mit zwei Leichtverletzten und rund 10.000 Euro Sachschaden verursacht. Der junge Mann war auf der Hindenburgstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung der Dreifaltigkeitsbergstraße die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die 38-Jährige und ihre Beifahrerin mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

