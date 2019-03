Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrt nicht beachtet

(Haigerloch) Vorfahrt nicht beachtet

Haigerloch - Ein 77-jähriger Lenker eines Kia hat am Freitag, gegen 11.55 Uhr, auf der Kreisstraße 7116 einen Unfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Senior fuhr vom Gemeindeverbindungsweg Bad Imnau - Trillingen auf die Kreisstraße und missachtet die Vorfahrt einer 54-jährigen BMW-Fahrerin, die von Bad Imnau in Richtung Wachendorf unterwegs war. Die Unfallbeteiligten mussten zur ambulanten Behandlung in die Klinik eingeliefert werden.

