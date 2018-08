Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrtsunfall - ...

(Tuttlingen) Vorfahrtsunfall - hoher Sachschaden

Tuttlingen - Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer nahm am Freitagmittag, gegen 12.45 Uhr, an der Kreuzung "Am Schafmarkt/Bischofszeller Straße" einem 57-jährigen BMW-fahrer die Vorfahrt. Die beiden neuwertigen Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden jedoch total beschädigt. Der Sachschaden an den Edelkarossen beläuft sich auf circa 90.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/