Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrtsunfall an ...

(VS-Villingen) Vorfahrtsunfall an der Schwenninger Straße - zwei Personen leicht verletzt

VS-Villingen - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei dabei leicht verletzten Personen ist es am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, an der Einmündung der Abfahrt von der Bundesstraße 33 auf die Schwenninger Straße gekommen. Eine 23 Jahre junge Fahrerin eines VW Boras wollte von der Abfahrt nach links in Richtung Stadtmitte auf die Schwenninger Straße abbiegen. Hierbei missachtete die junge Frau die Vorfahrt eines von links auf der bevorrechtigten Schwenninger Straße nahenden Skoda Fabias eines 38-jährigen Autofahrers und prallte mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden die junge Bora-Fahrerin und eine 30-jährige Mitfahrerin im Skoda leicht verletzt. Die beiden Autos - an diesen entstand rund 9000 Euro Sachschaden - mussten abgeschleppt werden.

