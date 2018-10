Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrtsunfall mit ...

(Dornstetten) Vorfahrtsunfall mit vielen Scherben

Dornstetten - Am Donnerstagmorgen bog eine Autofahrerin von der Silberwaldstraße auf die Landstraße 404 (früher B 28)ein und übesah einen aus Richtung Herzogsweiler herannahenden Pkw. Es kam zur Kollsion zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht der Kollision öffnete sich die Heckklappe am vorfahrsberechtigten Pkw und die geladenen fünfzehn Kisten Leergut wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Das Splitterfeld msusste von der Straßenmeisteei mit einer Kehrmaschine entfernt werden. Die Unfallverursacherin und der Geschädigten mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Anfahrt zu dem Unfalls wäre die beauftragte Streife, die mit Sondersignal unterwegs war auf der neu kategorieristen Bundesstraße 28, bergwärts in Richtung Grünmettstetten fahrend, beinahe mit einem entgegenkommenden, überholenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der Fahrer des Streifenwagens musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen um eine Kollsion zu vrhindern. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher wird wegen falschen Überholens angezeigt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/