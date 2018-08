Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrtsverletzung - ...

(Dornhan) Vorfahrtsverletzung - Auto überschlug sich - zwei Verletzte

Dornhan - Ein 61-jähriger Peugeot-Fahrer missachte am Mittwochmittag, gegen 14.05 Uhr, an der Keuzung Rottweiler-/Maybachstraße/Hohewiesgasse die Vorfahrt einer 56-jährigen Polo-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei drehte sich der Peugeot in der Folge um die eigene Achse, prallte gegen eine Verkehrsinsel und übeschlug sich. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen. Sowohl der 61-Jährige als auch die Fahrerin des Polo erlitten Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Für den Abtransport des 61-Jährigen wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeuen beläuft sich auf insgesamt circa 15.000 Euro.

