Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrtsverletzung - ...

(Hechingen) Vorfahrtsverletzung - 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Hechingen - Ein 39-jähriger VW Sharan Fahrer bog am Samstagmittag, gegen 12.05 Uhr, von einem Feldweg auf die Kreisstraße 7109 ein, ohne einen von Hechingen in Richtung Boll fahrenden Fiat-Fahrer zu beachten. Der Fiat prallte frontal in die linke Seite des VWs. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Beifahrerin im Fiat erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

