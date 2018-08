Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrtsverletzung - ...

(Dürbheim) Vorfahrtsverletzung - Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Dürbheim - Eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte am Dienstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, von der Kreisstraße 5901, aus Richtung Mahlstetten kommend, in die Landstraße 438 einzufahren. Dabei nahm sie einem von links kommenden Lkw-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, wodurch der Mercedes sich um 360 Grad drehte und schließlich in den Grünstreifen abgewiesen wurde. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Die 80-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/