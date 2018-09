Polizeipräsidium Tuttlingen / Vorfahrtsverletzung

(Spaichingen) Vorfahrtsverletzung

Spaichingen - Ein 29-jähriger BMW-Fahrer missachtete am Sonntagabend, gegen 18.25 Uhr, in der Bismarckstraße, an der Einmündung zur Scheibenstraße, die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws. Die Fahrerin dieses Fahrzeuges erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

