Polizeipräsidium Tuttlingen / VW Transporter ...

(Waldachtal) VW Transporter machte sich selbständig und rollte gegen Haus

Waldachtal - Der Fahrer eines VW Transporters vergaß am Mittwochmittag sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Kaum war der 42-Jährige ausgestiegen, musste der Mann mit ansehen wie der Transporter los rollte und erst an einem Wohnhaus zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5.000 Euro, davon circa 2.000 Euro am Haus.

