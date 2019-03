Polizeipräsidium Tuttlingen / Wärmebild- ...

(Sulz am Neckar) Wärmebild- Netzwerkkamera gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Sulz am Neckar - Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag eine Wärmebild-Netzwerkkamera, die zu Forschungszwecken an einem Baum neben der Kreisstraße 5502 von Sulz- Renfritzhausen in Richtung Sulz- Bergfelden installiert war, entwendet.

Die mit den Maßen von etwa 40 x 15 x 8,5 Zentimetern auf der Gemarkung Bergfelden an einem Baum installierte Kamera der Marke Axis Communications, Typ Q1941, war in einer Höhe von drei Metern angebracht.

Sie diente Forschungszwecken hinsichtlich des Verhaltens von Wildwechsel zur Nachtzeit und war dementsprechend gekennzeichnet.

Der Polizeiposten Sulz sucht dringend nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen auf der freien Strecke beobachtet haben und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07454- 92746.

