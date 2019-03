Polizeipräsidium Tuttlingen / Wegen Blitzeis ...

(Schömberg, B27) Wegen Blitzeis ins Schleudern gekommen und auf Dach gelandet

Schömberg - Am Dienstagmorgen ist gegen 6.40 Uhr ein Ford auf der Bundesstraße 27 ins Schleudern gekommen und auf dem Dach gelandet. Ein 57-jähriger Ford-Fahrer war auf der Bundesstraße von Neukirch in Fahrtrichtung Schömberg unterwegs. An der Abzweigung auf der Höhe von Zepfenhan kam der Ford aufgrund von dortigem Blitzeis ins Schleudern. Daraufhin kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten bevor er im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer des Wagens wurde nicht verletzt. An dem Ford entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

