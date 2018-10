Polizeipräsidium Tuttlingen / Wegen Unachtsamkeit ...

(Hechingen) Wegen Unachtsamkeit aufgefahren - junge Verursacherin haut ab (Zeugenaufruf)

Hechingen - Auf der B27 bei Hechingen sind am Dienstagmorgen zwei PKWs aufeinandergefahren. Die Unfallverusacherin machte sich nach einem kurzen "Zwischenstop" aus dem Staub.

Gegen 7.30 Uhr musste eine VW-Fahrerin, die aus Richtung Tübingen kam, zwischen den Anschlussstellen Hechingen Nord und Mitte ihr Tempo verkehrsbedingt reduzieren. Hinter ihr fuhr ein dunkelgrauer Kleinwagen, dessen Fahrerin nicht aufpasste und dem VW Golf ins Heck krachte. Nach dem Unfall hielten die beiden beteiligten Frauen auf dem Standstreifen an. Die Unfallverursacherin wollte die Sache "privat" regeln. Darauf ließ sich die Golffahrerin nicht ein. Das war für die junge, blonde Fahrerin des Kleinwagens Grund genug, in ihr Auto zu steigen und wegzufahren. An dem VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Auskünfte über die Unfallverursacherin und deren Auto geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

