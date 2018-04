Polizeipräsidium Tuttlingen / Wetterlage drückt ...

(Baiersbronn) Wetterlage drückt Rauch eines entzündeten Holzofens in andere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses - Vermeintlicher Brand verursacht Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Baiersbronn - Ein vermeintlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften im Panoramaweg geführt. Bewohner des Hauses meldeten gegen 18.45 Uhr erheblichen Rauch in den Wohnungen. Als Ursache wurde ein Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses vermutet. Die Bewohner des Gebäudes wurden durch die mit fünf Fahrzeugen und 35 Mann zusammen mit drei DRK-Fahrzeugen eintreffende Baiersbronner Feuerwehr vorsorglich aus dem Gebäude gebracht. Nach der näheren Überprüfung stand fest, dass eine Hausbewohnerin ihren Holz- und Brikettofen angeheizt hatte. Durch die bestehende Wetterlage zog der Rauch jedoch nicht durch den Hauskamin ab, sondern wurde über weitere Ofenöffnungen in die anderen Wohnungen gedrückt. Nach dem Durchlüften des Hauses konnten die Bewohner das Gebäude wieder betreten. Vorsorglich wurde ein Kaminfeger mit der Überprüfung des Schornsteins beauftragt.

