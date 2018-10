Polizeipräsidium Tuttlingen / (Wilflingen - Schörzingen, K ...

(Wilflingen - Schörzingen, K 5546) Fahranfängerin weicht einem Traktor aus und überschlägt sich mit einem VW Golf im angrenzenden Straßengraben - Polizei bittet um Hinweise

Wilflingen - Schörzingen, Kreisstraße 5546 - Bei einem Unfall am Freitagnachmittag hat sich eine 18-jährige Fahranfängerin mit einem VW Golf in einem zwischen Wilflingen und Schörzingen an die Kreisstraße 5546 angrenzenden Straßengraben überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Die junge Frau war gegen 14.30 Uhr mit einem 19 Jahre alten Golf auf der K 5546 - von Wilflingen kommend - in Richtung Schörzingen unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben in einer langgezogenen Linkskurve ein grüner Traktor mit ausladendem Mähwerk entgegenkam. Beim Ausweichen nach rechts geriet die 18-Jährige mit dem Golf von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einen angrenzenden Straßengraben. Hierbei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu, konnte sich aber selbst aus dem Wagen befreien und die Rettungskräfte verständigen. Der grüne Traktor mit rotem Mähwerk sei ohne anzuhalten in Richtung Wilfingen weitergefahren. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil gebracht. Bei dem Unfall waren die Feuerwehrabteilungen Wilflingen und Wellendingen mit drei Fahrzeugen und 12 Mann zur Sperrung der Unfallstrecke eingesetzt. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Golfs. An dem schon älteren Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zu dem beschriebenen grünen Traktor mit rotem Mähwerk nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

